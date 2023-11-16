RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США обсудили возможность военных конфликтов с РФ и Китаем

Фото: США обсудили возможность военных конфликтов с РФ и Китаем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Конгрессе США обсудили угрозы военных конфликтов с Россией и Китаем. Не исключили применение ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Конгресса и "Голос Америки".

В среду 15 ноября в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам прошли слушания, посвященные выводам отчета. Его представила назначенная Конгрессом комиссия о стратегической позиции США.

В отчете говорится об угрозах России и Китая, а также о путях сдерживания возможных конфликтов со стороны США и их союзников.

Ядерное оружие

В США взволнованы тем, что Россия владеет самым большим и разным ядерным арсеналом в мире. Глава Комитета конгрессмен-республиканец Майк Роджерс подчеркнул, что арсенал РФ увеличивается, потому что ее мощности способны производить сотни боеголовок в год.

"Наиболее тревожен запас нестратегического ядерного оружия, которое не ограничено ни одним договором, и где Россия имеет преимущество 10 к 1 над США", - заявил Роджерс.

Отчет отмечает, что риск масштабного ядерного конфликта остается небольшим, но увеличивается риск использования ядерного оружия, в том числе и на территории США. А вот риск военного конфликта с Россией и Китаем или обоими, хоть и не является неизбежным, но вырос.

Сдерживание РФ

Авторы отчета считают, что США и их союзники должны быть готовы противостоять обоим ядерным противникам - России и Китаю в 2027-2035 годах.

В отчете рекомендуют увеличить количество стратегических бомбардировщиков B-21 и новых атомных подлодок класса "Колумбия". Также рекомендуется разместить в Азии и Европе больше тактического ядерного оружия и разработать планы по размещению резервных ядерных боеголовок США.

Авторы отчета сделали некоторые прогнозы:

  • Россия и Китай будут продолжать увеличивать свой ядерный потенциал;
  • Китай продолжит наращивать обычные вооруженные мощности, включая космические и киберпотенциалы;
  • сдерживающие средства США должны быть надежными и восприниматься как таковые и союзниками, и противниками;
  • американская программа ядерной модернизации должна быть полностью реализована как можно скорее, чтобы сдержать Россию и Китай.

Война в Украине

Конгрессмены считают, что Россия спекулировала на теме использования ядерного оружия в Украине. В частности, речь шла об использовании стратегического или нестратегического ядерного оружия при поражении РФ или прикрытии для отступления.

Что этому предшествовало

Напомним, 2 ноября, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора о запрещении ядерных испытаний.

Такой договор был принят на сессии Генассамблеи ООН в 1996 году, но не вступил в силу. Причиной тому стало то, что его не подписало достаточное количество стран.

Последнее ядерное испытание РФ провело в 1990 году. Но в феврале 2023 российский диктатор Владимир Путин поручил подготовить полигон для такого испытания.

По данным ГУР Минобороны, Россия недавно провела неудачные испытания носителей ядерного оружия "Ярс" и "Булава".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайЯдерное оружие