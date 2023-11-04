Росія провела невдалі випробування носіїв ядерної зброї "Ярс" та "Булава", - ГУР
Російська Федерація провела невдалі випробування ракет "Ярс" й "Булава", які є носіями ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки МО України.
"Ярс"
"1 листопада 2023 року держава-агресор Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил Російської Федерації", - пише пресслужба.
Запуск "Ярс" було здійснено із космодрому "Плесецьк", який розміщений в Архангельській області, по цілі на полігоні "Кура" в Камчатці. Згідно з даними розвідки, ракета збилась з курсу так само як й під час попередніх навчань 25 жовтня 2023 року.
"Булава"
"Так само невдало 25 жовтня 2023 року завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 «булава», що вкотре засвідчило її ненадійність", - розповідає ГУР.
"Сармат"
Проблеми Москва також має й із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування, яка є одним із ключових проєктів в процесі модернізації стратегічних ядерних сил Росії.
"Сармат" створюють з 2009 року. Москва планувала прийняти її на озброєння ще у 2018-му році, однак дату постійно відтерміновували. Зрештою, ракету прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го року - після першого і єдиного повноцінного випробування, яке відбулось ще у квітні поточного року.
"У порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 "Воєвода" створена їй на заміну ракета "Сармат" позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично "Сармат" - недопрацьована, недосконала, сира ракета", - додає ГУР.
Вдосконалення повітряних компонентів
Росія також має складнощі в планах щодо вдосконалення повітряних компонентів стратегічних ядерних сил. В межах модернізації літаків Ту-160 та Ту-95С росіяни мають здатність щорічно опрацьовувати 1-2 літаки.
"Заплановане на 2023 рік постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесене на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32", - відзначає пресслужба.
Вихід Росії із ДСНО
Нагадаємо, 1 березня Росія в односторонньому порядку повідомила США про те, що вона припиняє свою участь у ДСНО. До цього такий крок анонсував диктатор Володимир Путін.
Мета договору полягала в тому, щоб країни відповідно до взаємних зобов'язань скорочували кількість ядерної зброї. Зокрема, діючі домовленості передбачали зменшення для кожної зі сторін числа розгорнутих боєзарядів до 1550 одиниць, а міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках - до 700 одиниць.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.