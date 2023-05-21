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США обговорили із союзниками ситуацію в Індійсько-Тихоокеанському регіоні

Фото: США та союзники обговорили ситуацію в Індійсько-Тихоокеанському регіоні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Під час саміту G7 відбулась перенесена зустріч лідерів США, Австралії, Індії та Японії щодо ситуації в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC і Reuters.

Стратегічна зустріч між США, Австралією, Індією та Японією мала відбутися раніше у Сіднеї. Однак Джо Байден був змушений скасувати свій візит до Австралії через проблему із лімітом держборгу в Сполучених Штатах.

У рамках "чотиристороннього безпекового діалогу" лідери держав оприлюднили заяву, в якій пообіцяли підтримувати мир і стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Вони висловили "серйозне занепокоєння мілітаризацією спірних об'єктів, спробами перешкодити діяльності інших країн з експлуатації морських ресурсів".

Договори США з тихоокеанськими державами

У 1980-х роках Вашингтон вперше уклав з трьома острівними державами так звану угоду про вільну асоціацію, згідно з якою він зберігає відповідальність за їхню оборону та надає економічну допомогу, отримуючи натомість ексклюзивний доступ до величезних стратегічних ділянок Тихого океану.

На початку наступного тижня американці підпишуть нові стратегічні договори з тихоокеанськими острівними державами Палау та Мікронезією і сподіваються зробити це з Маршалловими островами найближчими тижнями.

Угоди передбачають зміцнення підтримки тихоокеанських острівних держав для протидії конкуренції з боку Китаю. Представник адміністрації президента США Джо Байдена на тихоокеанських островах Джозеф Юн зазначив, що Їх оновлення стане ключовою частиною зусиль протистояти спробам Китаю розширити свій вплив у Тихому океані.

"Договори дуже важливі для Сполучених Штатів. Вони визначають відносини між нами та північною половиною Тихого океану", - сказав Юн.

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським на саміті країн "Великої сімки" у Японії.

Джерела видання Politico раніше повідомляли, що президент США збирається оголосити про новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою на саміті G7.

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