США обеспокоены ухудшением условий для СМИ в оккупированных районах Украины

Представитель Соединенных Штатов в ОБСЕ напомнил, что все независимые новостные агентства вынуждены были покинуть Крым

Соединенные Штаты Америки обеспокоены ухудшающимися условиями для журналистов и независимых средств массовой информации в районах Украины, находящихся под контролем руководимых Россией сил, в том числе в Крыму. Об этом заявил временный поверенный в делах США Гарри Кэмиен на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"В оккупированном Россией Крыму все независимые новостные агентства вынуждены были покинуть полуостров. Все, кто публично выражают протест против этой оккупации, подвергаются судебному преследованию и лишению свободы", - заявил представитель США.

Он также отметил, что его страна присоединяется к ранее высказанному призыву представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира к пророссийским силам на Донбассе освободить удерживаемого ими украинского журналиста Станислава Асеева.

"Г-н Дезир, мы поддерживаем ваш призыв к руководимым Россией силам на Донбассе освободить находящегося в заключении журналиста Станислава Асеева", - сказал Кэмиен.

Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир заявил, что обеспокоен по поводу ухудшения свободы средств массовой информации в регионе ОБСЕ.