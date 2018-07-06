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Интервью

США обеспокоены ухудшением условий для СМИ в оккупированных районах Украины

НовостиПолитика    06.07.2018 - 23:25
Фото: флаг США (pixabay.com)
Фото: флаг США (pixabay.com)

Представитель Соединенных Штатов в ОБСЕ напомнил, что все независимые новостные агентства вынуждены были покинуть Крым

Соединенные Штаты Америки обеспокоены ухудшающимися условиями для журналистов и независимых средств массовой информации в районах Украины, находящихся под контролем руководимых Россией сил, в том числе в Крыму. Об этом заявил временный поверенный в делах США Гарри Кэмиен на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"В оккупированном Россией Крыму все независимые новостные агентства вынуждены были покинуть полуостров. Все, кто публично выражают протест против этой оккупации, подвергаются судебному преследованию и лишению свободы", - заявил представитель США.

Он также отметил, что его страна присоединяется к ранее высказанному призыву представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира к пророссийским силам на Донбассе освободить удерживаемого ими украинского журналиста Станислава Асеева.

"Г-н Дезир, мы поддерживаем ваш призыв к руководимым Россией силам на Донбассе освободить находящегося в заключении журналиста Станислава Асеева", - сказал Кэмиен.

Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир заявил, что обеспокоен по поводу ухудшения свободы средств массовой информации в регионе ОБСЕ.

 

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Теги публикации: ОБСЕ, Соединенные Штаты Америки, оккупированные территории  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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