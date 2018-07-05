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ОБСЕ обеспокоена ухудшением свободы медиа

НовостиОбщество    05.07.2018 - 22:25
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в регионе ОБСЕ более 150 журналистов находятся в тюрьме

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир заявил, что обеспокоен по поводу ухудшения свободы средств массовой информации в регионе ОБСЕ. Об этом он заявил в докладе Постоянному совету ОБСЕ в Вене в годовщину своего назначения на эту должность.

"Сегодня в регионе ОБСЕ более 150 журналистов находятся в тюремном заключении за исполнение своих обязанностей", - сказал он

Дезир пообещал продолжать призывать власть уважать независимость и работу средств массовой информации.

По его словам, работникам медиа угрожают поджогами и физическим насилием, включая убийство. Кроме того, Дезир напомнил, что в прошлом году в регионе ОБСЕ были убиты 12 медиаработников.

Также он призвал государств-участников обеспечить свободу в интернете, чтобы оставался простор для плюралистических обсуждений и информации.

"Кто-то может не соглашаться, но это обязаность демократии - принимать, уважать и защищать разнообразие и свободу всех голосов", - подчеркнул представитель.

В течение первого года своего пребывания на посту, Дезир вмешался в 371 дело о нарушении прав свободы медиа в 40 государствах-участниках, в частности, посетил 28 стран-членов ОБСЕ. Его Офис сделал 14 юридических обзоров в 12 государствах-участниках; организовал 4 конференции, чтобы обеспечить платформу для ключевых дискуссий представителей правительства, гражданского общества, академических кругов и медиа-сообщества по укреплению свободы медиа. Дезир приветствовал освобождение прошлого года 14 журналистов.

Дезир призвал всех, прежде всего правительства, полностью выполнять взятые на себя обязательства по защите свободы слова и свободы медиа. По его словам, от этого зависит качество демократий.

Напомним, ранее сообщалось, что за 6 месяцев 2018 года в 22 странах мира убили 66 журналистов.

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Теги публикации: ОБСЕ, медиа, журналисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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