США стурбовані погіршенням умов для ЗМІ в окупованих районах України

Представник Сполучених Штатів в ОБСЄ нагадав, що всі незалежні новинні агентства змушені були залишити Крим

Сполучені Штати Америки стурбовані погіршенням умов для журналістів та незалежних засобів масової інформації в районах України, що перебувають під контролем сил під проводом Росії, зокрема в Криму. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"В окупованому Росією Криму всі незалежні новинні агентства змушені були залишити півострів. Усі, хто публічно висловлюють протест проти цієї окупації, зазнають судового переслідування і позбавлення волі", - заявив представник США.

Він також зазначив, що його країна приєднується до раніше висловленого заклику представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлема Дезіра до проросійських сил на Донбасі звільнити утримуваного ними українського журналіста Станіслава Асєєва.

"Пане Дезір, ми підтримуємо ваш заклик до керованих Росією сил на Донбасі звільнити журналіста Станіслава Асєєва, який ув’язнений там", - сказав Кемієн.

Нагадаємо, представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір заявив, що стурбований з приводу погіршення свободи засобів масової інформації в регіоні ОБСЄ.