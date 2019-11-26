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В США обеспокоены тестированием российских С-400 Турцией

Новости » Политика     26.11.2019 - 20:10
В США обеспокоены тестированием российских С-400 Турцией
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Вашингтон требует, что Анкара отказалась от использования С-400

Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за того, что Турция провела тестирование российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

По словам Помпео, в Вашингтоне были обеспокоены из-за испытаний Турцией российской оборонной системы С-400. Он добавил. что сейчас между США и Анкарой продолжаются переговоры для разрешения этого вопроса.

"США дали понять Турции, что Вашингтон хочет видеть, как Анкара отказывается от использования российских комплексов С-400", - заявил он.

Помпео пояснил, что волнение Вашингтона связано с тем, что для испытания российского комплекса С-400 использовались военные самолеты F-16, которые Турция закупила у США.

"Мы надеемся. Мы все еще беседуем с Турцией, все еще пытаемся разобраться в этой ситуации", - отметил госсекретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция начала тестировать работу радиолокационных систем российских ЗРК С-400. Целью испытаний была проверка связи между С-400 и истребителями. Во время учений использовались истребители F-16.

Накануне Госдепартамент США пригрозил Турции введением санкций в случае использования ЗРК С-400, приобретенных в Российской Федерации. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет отказываться от российских систем С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияЗРКМайк Помпео
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