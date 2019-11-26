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У США стурбовані тестуванням російських С-400 Туреччиною

Новини » Політика     26.11.2019 - 20:10
У США стурбовані тестуванням російських С-400 Туреччиною
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Вашингтон вимагає, що Анкара відмовилася від використання С-400

Сполучені Штати Америки занепокоєні через те, що Туреччина провела тестування російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє Reuters.

За словами Помпео, у Вашингтоні були занепокоєні через випробування Туреччиною російської оборонної системи С-400. Він додав. що наразі між США та Анкарою тривають переговори для вирішення цього питання.

"США дали зрозуміти Туреччині, що Вашингтон хоче бачити, як Анкара відмовляється від використання російських комплексів С-400", - заявив він.

Помпео пояснив, що хвилювання Вашингтона пов'язане з тим, що для випробування російського комплексу С-400 використовувалися військові літаки F-16, які Туреччина закупила у США.

"Ми сподіваємось. Ми все ще розмовляємо з Туреччиною, все ще намагаємось розібратися в цій ситуації", - зазначив держсекретар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина почала тестувати роботу радіолокаційних систем російських ЗРК С-400. Метою випробувань була перевірка зв'язку між С-400 і винищувачами. Під час навчань використовувалися винищувачі F-16.

Напередодні Держдепартамент США пригрозив Туреччині введенням санкцій в разі використання ЗРК С-400, придбаних у Російської Федерації. Однак президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не буде відмовлятися від російських систем С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США.

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