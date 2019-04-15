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В США обеспокоены приговором "украинским диверсантам" в Крыму

Новости » Общество    15.04.2019 - 14:57
В США обеспокоены приговором "украинским диверсантам" в Крыму
Фото: Владимир Дудко и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

В США считают, что обвинения были сомнительными

США обеспокоены приговором "суда" в Крыму, который приговорил к 14 годам тюремного заключение украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, "Укринформ".

Он отметил, что США также продолжают следить за делом 24 крымскотатарских активистов, которых сотрудники ФСБ задержали в Крыму после массовых обысков.

"Соединенные Штаты остаются обеспокоенными по поводу несправедливого заключения растущего количества жителей Крыма и других украинцев. 4 апреля так называемый суд города Севастополя приговорил к 14 годам заключения двух членов базирующегося в Севастополе аналитического центра Владимира Дудку и Алексея Бессарабова за сомнительными обвинениями в "подрывной деятельности", - сказал он.

Напомним, 4 апреля оккупированный Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняет в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого. После этого МИД Украины выразил протест из-за приговора Дудке и Бессарабову.

Отметим, 9 ноября 2016 в Севастополе задержали Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, которых подконтрольные РФ крымские силовики назвали членами "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины".

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