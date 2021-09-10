США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета Нафтогаза, - Госдеп
Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета Нафтогаза. Это заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку 8 сентября независимых членов совета", - заявил Прайс.
В тоже время в Госдепе положительно отметили шаги, которые делает украинское правительство для урегулирования кризиса.