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США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета Нафтогаза, - Госдеп

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США, Пятница 10 сентября 2021 01:37
США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета Нафтогаза, - Госдеп Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Анна Полисученко

США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета Нафтогаза. Это заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку 8 сентября независимых членов совета", - заявил Прайс.

В тоже время в Госдепе положительно отметили шаги, которые делает украинское правительство для урегулирования кризиса.

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