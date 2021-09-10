ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США стурбовані відставкою незалежних членів наглядової ради Нафтогазу, - Держдеп

Новость на русском →
США, П'ятниця 10 вересня 2021 01:37
США стурбовані відставкою незалежних членів наглядової ради Нафтогазу, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Анна Полисученко

США стурбовані відставкою незалежних членів наглядової ради Нафтогазу. Це заявив прес-секретар Держдепу США Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

"Ми глибоко стурбовані триваючою кризою в керівництві "Нафтогазу", в тому числі відходом у відставку 8 вересня незалежних членів ради", - заявив Прайс.

У той же час в Держдепі позитивно відзначили кроки, які робить український уряд для врегулювання кризи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державний департамент США Нафтогаз України
NEWS
"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією
"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією
DAILY
Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні