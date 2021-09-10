США стурбовані відставкою незалежних членів наглядової ради Нафтогазу, - Держдеп
Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
США стурбовані відставкою незалежних членів наглядової ради Нафтогазу. Це заявив прес-секретар Держдепу США Нед Прайс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
"Ми глибоко стурбовані триваючою кризою в керівництві "Нафтогазу", в тому числі відходом у відставку 8 вересня незалежних членів ради", - заявив Прайс.
У той же час в Держдепі позитивно відзначили кроки, які робить український уряд для врегулювання кризи.