США обеспокоены милитаризацией Крыма и ситуацией в Черном море, - Болтон

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США обеспокоены милитаризацией оккупированного Россией Крыма и ситуацией в Черном море. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Он объяснил, что на Черном море есть много союзников-членов НАТО, поэтому США ожидаются, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море.

"То же самое касается Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана. Это те вопросы, с которых мы с россиянами были нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их легитимные интересы", - подчеркнул Болтон.

Он добавил, что США имели с Россией "некоторые очень откровенные дискуссии", касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их.

"США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников", - отметил советник президента США.

Ранее РБК-Украина писало, что к очередным ракетным учениям украинской армии на юге Одесской области Россия подготовила провокацию с целью усложнения испытаний отечественных ракетных комплексов.

Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью которой стала резолюция с осуждением аннексии Крыма.