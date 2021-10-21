США обеспокоены китайскими гиперзвуковыми ракетами: последствия могут стать катастрофой

США обеспокоены китайскими гиперзвуковыми ракетами. Это подтвердил президент США Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Байден подтвердил обеспокоенность китайскими гиперзвуковыми ракетами, которые способны нести ядерное оружие. На вопрос журналистов, не беспокоился ли он о китайских гиперзвуковых ракетах, когда садился в самолет для поездки в Пенсильванию, президент США ответил утвердительно.
Также обеспокоенность гиперзвуковым оружием Китая выразил Белый дом.
сенатор Ангус Кинг от штата Мэн назвал гиперзвуковое оружие потенциальным кошмаром.
пролетела в космосе и облетела земной шар, а затем вернулась на Землю, не попав в нужную цель.
Отметим, что г
Напомним, что в Китае опровергли информацию о запуске гиперзвуковых ракет. Там заявили, что запускали космический аппарат.