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США стурбовані китайськими гіперзвуковими ракетами: наслідки можуть стати катастрофою

Автор: Наталья Скороход

США стурбовані китайськими гіперзвуковими ракетами. Це підтвердив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Байден підтвердив стурбованість китайськими гіперзвуковими ракетами, які здатні нести ядерну зброю. На запитання журналістів, чи не турбувався він про китайські гіперзвукові ракети, коли сідав у літак для поїздки до Пенсільванії, президент США відповів ствердно.

Також стурбованість гіперзвуковою зброєю Китаю висловив Білий дім.

сенатор Ангус Кінг від штату Мен назвав гіперзвукову зброю потенційним кошмаром.

випробувавпролетіла в космосі та облетіла земну кулю, а потім повернулася на Землю, не потрапивши в потрібну ціль.

Відзначимо, що г

Нагадаємо, що у Китаї спростували інформацію про запуск гіперзвукових ракет. Там заявили, що запускали космічний апарат.

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