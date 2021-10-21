США стурбовані китайськими гіперзвуковими ракетами: наслідки можуть стати катастрофою

США стурбовані китайськими гіперзвуковими ракетами. Це підтвердив президент США Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Байден підтвердив стурбованість китайськими гіперзвуковими ракетами, які здатні нести ядерну зброю. На запитання журналістів, чи не турбувався він про китайські гіперзвукові ракети, коли сідав у літак для поїздки до Пенсільванії, президент США відповів ствердно.
Також стурбованість гіперзвуковою зброєю Китаю висловив Білий дім.
сенатор Ангус Кінг від штату Мен назвав гіперзвукову зброю потенційним кошмаром.
випробувавпролетіла в космосі та облетіла земну кулю, а потім повернулася на Землю, не потрапивши в потрібну ціль.
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Нагадаємо, що у Китаї спростували інформацію про запуск гіперзвукових ракет. Там заявили, що запускали космічний апарат.