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Китай осуществил пуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата

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Китай, Воскресенье 17 октября 2021 02:35
Китай осуществил пуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата Фото: Китай испытал гиперзвуковой летательный аппарат (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА). Он может нести ядерное оружие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

ГЛА, в ходе испытаний пролетевший через низкоорбитальное пространство, не смог достичь заданной цели, пройдя в нескольких десятках километров от нее.

"Мы понятия не имеем, как они сделали это", - приводит газета высказывание одного из представителей разведывательного сообщества США.

Согласно сведениям источников Financial Times, в теории данная ракета может летать через Южный полюс, что будет представлять большую угрозу американской системе ПРО, сосредоточенной на отражении возможных атак с северного полярного направления.

Пентагон не стал комментировать сообщения об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия, но выразил опасения насчет военной активности КНР.

"Мы ясно выразили свою озабоченность военными возможностями Китая, которые лишь способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами. Это причина, по которой мы считаем, что Китай является для нас определяющим вызовом", - заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

В свою очередь представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй указал, что военная политика Пекина "носит оборонительный характер по своей сущности".

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