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Китай опроверг информацию об испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом

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Китай, Понедельник 18 октября 2021 14:29
Китай опроверг информацию об испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом Фото: Китай опроверг информацию об испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом (flickr.com/130281204@N06)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Китай опровергает информацию об испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом. В ведомстве заявили, что проводились испытания космической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это была не ракета, а космический аппарат", - заявил представитель МИД Чжао Лицзянь, добавив, что это было "обычное испытание" с целью проверки технологии повторного использования аппарата.

При этом он сообщил, что значение испытания на возможность повторного использования заключается в том, что оно может обеспечить дешевый и удобный метод мирного путешествия людей в космос и обратно, подчеркнув, что многие компании уже проводили подобные испытания.

Ранее сообщалось, что в августе Китай осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата с ядерным оружием.

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