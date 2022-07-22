В США обдумывают передачу Украине истребителей: что известно
В США обдумывают целесообразность потенциального предоставления Украине истребителей. В любом случае Штаты не смогут передать самолеты немедленно или даже в краткосрочной перспективе.
Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос.
"Интеграция и эксплуатация любого вида самолета, особенно усовершенствованного истребителя со сложными датчиками и возможностями систем вооружения, является сложной задачей. Так что это не то, что произойдет в ближайшее время", - сказал Кирби.
Он отметил, что США проводят "исследовательские мышления" - думают об обучении, средствах поддержки, которые понадобятся этим самолетам, а также запасных частях, организации цепочки поставок и тому подобное.
Ранее сообщалось, что в США не исключают, что Вашингтон или кто-то из его союзников может вскоре отправить истребители Украине.
Кроме того, союзники изучают возможность обучение украинских пилотов, чтобы потенциально помочь Киеву создать улучшенные Военно-воздушные силы.
Добавим, что по данным Воздушных сил, Украина ведет переговоры с западными партнерами о поставках истребителей F-15, F-16 или F-18 на всех уровнях власти.
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