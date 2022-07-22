В США обдумують надання Україні винищувачів: що відомо
У США обдумують доцільність потенційного надання Україні винищувачів. У будь-якому випадку Штати не зможуть передати літаки негайно чи навіть у короткостроковій перспективі.
Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Stars and Stripes Кейтлін Дорнбос.
"Інтеграція та експлуатація будь-якого виду літака, особливо вдосконаленого винищувача зі складними датчиками та можливостями систем озброєння, є складним завданням. Тож це не те, що станеться найближчим часом", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що США проводять "дослідницькі мислення" - думають про навчання, засоби підтримки, що знадобляться цим літакам, а також запасні частини, організацію ланцюжку поставок тощо.
Раніше повідомлялося, що в США не виключають, що Вашингтон чи хтось із його союзників може незабаром відправити винищувачі Україні.
Окрім того, союзники вивчають можливість навчання українських пілотів, щоб потенційно допомогти Києву створити поліпшені Військово-повітряні сили.
Додамо, що за даними Повітряних сил, Україна веде переговори із західними партнерами про постачання винищувачів F-15, F-16 або F-18 на всіх рівнях влади.
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