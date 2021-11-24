ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США с января введут новые требования для въезда: что изменится

Новина українською →
Вашингтон, Среда 24 ноября 2021 15:45
США с января введут новые требования для въезда: что изменится Фото: США будут пускать только вакцинированных иностранцев (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки в январе введут необходимое требование для иностранцев, которые намерены попасть в страну. Оно касается обязательной вакцинации от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что с 22 января 2022 года США будут требовать наличие прививки от COVID не только от иностранных туристов, но и от водителей грузовиков, представителей иностранных правительств и служб реагирования на чрезвычайные ситуации.

При этом американские граждане и владельцы вида на жительство смогут по-прежнему въезжать в США независимо от их статуса вакцинации. Но должны будут проходить дополнительное тестирование на коронавирус.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, около 47 млн взрослых жителей США остаются непривитыми.

Напомним, ранее США открыли границы для путешественников из более 30 стран, в том числе из Европейского союза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вакцинация
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах