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США з січня введуть нові вимоги для в'їзду: що зміниться

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Вашингтон, Середа 24 листопада 2021 15:45
США з січня введуть нові вимоги для в'їзду: що зміниться Фото: США пускатимуть тільки вакцинованих іноземців (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Сполучені Штати Америки в січні введуть необхідну вимогу для іноземців, які мають намір потрапити в країну. Вона стосується обов'язкової вакцинації від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що з 22 січня 2022 року США вимагатимуть наявність щеплення від COVID не тільки від іноземних туристів, а й від водіїв вантажівок, представників іноземних урядів і служб реагування на надзвичайні ситуації.

При цьому американські громадяни і власники посвідки на проживання зможуть як і раніше в'їжджати до США незалежно від їх статусу вакцинації. Але повинні будуть проходити додаткове тестування на коронавірус.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, близько 47 млн дорослих жителів США залишаються нещепленими.

Нагадаємо, раніше США відкрили кордони для мандрівників з понад 30 країн, у тому числі з Європейського союзу.

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