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США и Норвегия обсудили агрессию РФ и ситуацию в Украине

Новости » Политика    20.12.2018 - 05:00
США и Норвегия обсудили агрессию РФ и ситуацию в Украине
Фото: встреча Помпео и Сорейде (twitter.com/StateDept)

Госсекретарь США Помпео встретился для переговоров с главой МИД Норвегии

Международную агрессию России и ситуацию вокруг Украины оговорил Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео с министром зарубежных дел Норвегии Ине Сорейде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Встреча состоялась в среду, 19 декабря. По информации Госдепа, "стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая Россию, Сирию, Иран и Украину".

Также стороны в ходе встречи в очередной раз подтвердили близкое и длительное трансатлантическое партнерство между США и Норвегией.

"Госсекретарь Помпео поблагодарил Норвегию за ее роль непоколебимого союзника в НАТО, в том числе за проведение учений Альянса Trident Juncture", - отметили в Госдепе.

США и Норвегия обсудили агрессию РФ и ситуацию в Украине

Напомним,недавно во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер стороны обсудили санкции против России. В частности, стороны выразили уверенность в том, что международные санкции против России и перспективы их усиления, в том числе за агрессию в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования.

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