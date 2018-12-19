Волкер: Конгрес США в січні прийме рішення про 125 млн доларів військової допомоги Україні

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Конгрес США у січні заслухає інформацію про виділення першої половини військової допомоги для України

Конгрес США в січні 2019 року заслухає інформацію про виділення першої половини військової допомоги Україні 125 млн доларів. Про це повідомив спецпредставник США по Україні Курт Волкер на зустрічі зі спікером Верховної ради Андрієм Парубієм в Києві, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВРУ.

За словами Волкера, "в січні наступного року в Конгресі США буде заслуховуватися інформація щодо виділення наступних 125 млн доларів військової допомоги Україні - половини допомоги на наступний рік".

Волкер підкреслив, що США бажають підтримати Україну в її намірі посилити протиповітряну оборону, а також оборону морського узбережжя і власне акваторії Чорного і Азовського морів.

"У Америки є бажання підтримати Україну в її намірі зміцнити оборону на морі, береговій лінії і повітряної оборони", - сказав він, додавши, що прийняття закону про продаж військового обладнання стане сигналом не тільки для платників податків у США, але і для європейських країн.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер 18 грудня перебував з візитом в Україні.

Раніше Волкер заявляв, що найближчим часом США можуть оголосити про нові постачання зброї в Україну.