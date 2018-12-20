США і Норвегія обговорили агресію РФ та ситуацію в Україні

Фото: зустріч Помпео і Сорейде (twitter.com/StateDept)

Держсекретар США Помпео зустрівся для переговорів із главою МЗС Норвегії

Міжнародну агресію Росії та ситуацію навколо України оговорив Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео із міністром закоронних справ Норвегії Іні Сорейде. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепу.

Зустріч відбулася в середу, 19 грудня. За інформацією Держдепу, "сторони обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, включаючи Росію, Сирію, Іран і Україну".

Також сторони у ході зустрічі вкотре підтвердили близьке й тривале трансатлантичне партнерство між США та Норвегією.

"Держсекретар Помпео подякував Норвегії за її роль непохитного союзника в НАТО, в тому числі за проведення навчань Альянсу Trident Juncture", - зазначили в Держдепі.

Нагадаємо,нещодавно під час зустрічі із президентом України Петром Порошенком спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сторони обговорили санкції проти Росії. Зокрема, сторони висловили впевненість у тому, що міжнародні санкції проти Росії та перспективи їх посилення, в тому числі за агресію в Керченській протоці, залишаються важливим елементом мирного врегулювання.