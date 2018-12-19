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Україна подасть в ЄСПЛ докази керівництва Росією війни на Донбасі

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 11:55
Україна подасть в ЄСПЛ докази керівництва Росією війни на Донбасі
Фото: ЄСПЛ (echr.coe.int)

Мін'юст України передав в ЄСПЛ інформацію про російських військових на Донбасі

Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини (ЕСПЧ) інформацію про російських військових, які беруть участь в бойових діях на Донбасі. Про це заявив заступник міністра юстиції Іван Ліщина, передає РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, "якщо на початку агресії там були, по суті, бандформування, які хаотичним чином підпорядковувалися кураторам з Росії, з 2015 року РФ структурувала свій контроль".

Ліщина підкреслив, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей діють два армійських корпуси з встановленою ієрархією, з єдиним штабом у місті Новочеркаськ.

"Ми вже повідомляли про це в Страсбург, але "аби як", без детальних підтверджень. А зараз ми отримали докази, і вже скоро ми подамо в ЄСПЛ більш або менш ґрунтовну інформацію про те, хто керував військовими з Росії, з реальними прізвищами, даними прикриття, документами, перехопленнями і т. д.", - зазначив заступник міністра.

Крім того, він визнав, що суду буде потрібно додатковий час, щоб ознайомитися з новими доказами.

"Я не думаю, що нашу скаргу по Донбасу розглянуть дуже швидко - швидше, можна розраховувати на слухання в 2020 році. До того моменту у Росії буде достатньо часу, щоб прокоментувати всю нову інформацію, яку ми представили", - додав він.

Нагадаємо, Україна готує заяву в Європейський суд з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених Російською Федерацією.

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