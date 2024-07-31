США, Німеччина, Росія та Білорусь можуть провести великий обмін ув'язненими, - ЗМІ

Як пишуть журналісти, сьогодні, 31 липня, Окружний суд Любляни у Словенії засудив росіян Артема та Анну Дульцевих, які були шпигунами РФ, до в'язниці на термін один рік та сім місяців. Вони видавали себе за громадян Аргентини.

N1 дізнався, що Дульцеви стануть частиною масштабного обміну ув'язненими, який має відбутися найближчим часом. У ньому також братимуть участь Росія, США, Німеччина та Білорусь.

За даними телеканалу, Росія, крім Дульцевих, поверне Вадима Соколова-Красікова, який у Берліні застрелив 40-річного громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Він був чеченським польовим командиром.

При цьому США можуть повернути журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Суд РФ нещодавно засудив журналіста до 16 років позбавлення волі.

Росіяни нафантазували, що Гершкович нібито збирав інформацію про російського виробника танків у Єкатеринбурзі для спецслужб США.

Також, як пише N1, очікується, що Білорусь передасть Німеччині німця Ріко Крігера, якого там нещодавно засудили до страти. Його звинувачують у "тероризмі".

Але вчора, 30 липня, стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував Крігера. Точні причини - невідомі.