Как пишут журналисты, сегодня, 31 июля, Окружной суд Любляны в Словении приговорил россиян Артема и Анну Дульцевых, которые были шпионами РФ, к тюрьме на срок один год и семь месяцев. Они выдавали себя за граждан Аргентины.

N1 узнал, что Дульцевы станут частью масштабного обмена заключенными, который должен состоятся в ближайшее время. В нем также будут участвовать Россия, США, Германия и Беларусь.

По данным телеканала, Россия, помимо Дульцевых, вернет Вадима Соколова-Красикова, который в Берлине застрелил 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Он был чеченским полевым командиром.

При этом США могут вернуть журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Суд РФ недавно приговорил журналиста к 16 годам лишения свободы.

Россияне нафантазировали, что Гершкович якобы собирал информацию о российском производителе танков в Екатеринбурге для спецслужб США.

Также, как пишет N1 ожидается, что Беларусь передаст Германии немца Рико Кригера, которого там недавно приговорили к смертной казни. Его обвиняют в "терроризме".

Но вчера, 30 июля, стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Кригера. Точные причины - неизвестны.