США, Германия, Россия и Беларусь могут провести большой обмен заключенными, - СМИ

Большой обмен заключенными между США, Германией, Россией и Беларусью может произойти уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словенский телеканал N1.
Как пишут журналисты, сегодня, 31 июля, Окружной суд Любляны в Словении приговорил россиян Артема и Анну Дульцевых, которые были шпионами РФ, к тюрьме на срок один год и семь месяцев. Они выдавали себя за граждан Аргентины.
N1 узнал, что Дульцевы станут частью масштабного обмена заключенными, который должен состоятся в ближайшее время. В нем также будут участвовать Россия, США, Германия и Беларусь.
По данным телеканала, Россия, помимо Дульцевых, вернет Вадима Соколова-Красикова, который в Берлине застрелил 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Он был чеченским полевым командиром.
При этом США могут вернуть журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Суд РФ недавно приговорил журналиста к 16 годам лишения свободы.
Россияне нафантазировали, что Гершкович якобы собирал информацию о российском производителе танков в Екатеринбурге для спецслужб США.
Также, как пишет N1 ожидается, что Беларусь передаст Германии немца Рико Кригера, которого там недавно приговорили к смертной казни. Его обвиняют в "терроризме".
Но вчера, 30 июля, стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Кригера. Точные причины - неизвестны.
К слову, вчера, 30 июля, стало известно, что в России из колоний и СИЗО исчезли ряд политзаключенных. В их числе был оппозиционер Илья Яшин, которого в декабре 2022 года приговорили к 8,5 годам колонии.
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