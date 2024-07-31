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США, Германия, Россия и Беларусь могут провести большой обмен заключенными, - СМИ

Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ, которого приговорили к тюрьме в РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Большой обмен заключенными между США, Германией, Россией и Беларусью может произойти уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словенский телеканал N1.

Как пишут журналисты, сегодня, 31 июля, Окружной суд Любляны в Словении приговорил россиян Артема и Анну Дульцевых, которые были шпионами РФ, к тюрьме на срок один год и семь месяцев. Они выдавали себя за граждан Аргентины. 

N1 узнал, что Дульцевы станут частью масштабного обмена заключенными, который должен состоятся в ближайшее время. В нем также будут участвовать Россия, США, Германия и Беларусь. 

По данным телеканала, Россия, помимо Дульцевых, вернет Вадима Соколова-Красикова, который в Берлине застрелил 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Он был чеченским полевым командиром. 

При этом США могут вернуть журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Суд РФ недавно приговорил журналиста к 16 годам лишения свободы.

Россияне нафантазировали, что Гершкович якобы собирал информацию о российском производителе танков в Екатеринбурге для спецслужб США. 

Также, как пишет N1 ожидается, что Беларусь передаст Германии немца Рико Кригера, которого там недавно приговорили к смертной казни. Его обвиняют в "терроризме". 

Но вчера, 30 июля, стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Кригера. Точные причины - неизвестны. 

К слову, вчера, 30 июля, стало известно, что в России из колоний и СИЗО исчезли ряд политзаключенных. В их числе был оппозиционер Илья Яшин, которого в декабре 2022 года приговорили к 8,5 годам колонии.

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