В Ірані збільшилося виробництво збагаченого урану: чому це небезпечно

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з'ясувало, що Іран наростив темпи виробництва збагаченого урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Іран знову почав виробляти більше збагаченого урану, довівши обсяги до 9 кг на місяць.

У свою чергу Тегеран спростував інформацію про створення ядерної бомби.

Створення ядерної зброї Іраном

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Reuters, Іран має достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. У вересні 2023 року запаси урану в Ірані збільшилися на 6,7 кг і становили 128,3 кг.

Також ми повідомляли, що США не дадуть Ірану зробити ядерну зброю, незважаючи на її здатність створити бомбу за кілька місяців.