США ніколи не відвернуться від того, що відбувається в Україні, - Держдеп

Сполучені Штати не мають наміру припиняти підтримку України, яка останніми днями переживає низку масованих ударів з боку РФ.

Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Сполучені Штати ніколи не відвернуться від того, що відбувається в Україні", - зазначив представник Держдепартаменту США під час брифінгу.

За його словами, з 1 травня РФ завдала понад 145 повітряних ударів територією України. Таким чином, окупанти випускали більше однієї ракети, одного ударного безпілотника або бомби щогодини протягом 24 годин на добу чотири дні поспіль.

Представник Держдепу також наголосив, що, незважаючи на те, що Україна ефективно використовує свою протиповітряну оборону, лише за останні три дні внаслідок атак Росії було поранено та вбито понад 100 мирних громадян, серед яких були й діти.

Пател також нагадав, що напередодні Білий дім оголосив про надання додаткових 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.