США никогда не отвернутся от происходящего в Украине, - Госдеп

Соединенные Штаты не намерены прекращать поддержку Украины, которая в последние дни переживает ряд массированных ударов со стороны РФ.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Соединенные Штаты никогда не отвратятся от того, что происходит в Украине", - отметил подчеркнул представитель Госдепартамента США в ходе брифинга.

По его словам, с 1 мая РФ нанесла более 145 воздушных ударов по территории Украины. Таким образом оккупанты выпускали более одной ракеты, одного ударного беспилотника или бомбы каждый час в течение 24 часов в сутки четыре дня подряд.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что, несмотря на то, что Украина эффективно использует свою противовоздушную оборону, только за последние три дня в результате атак России было ранено и убито более 100 мирных граждан, среди которых были и дети.

Пател также напомнил, что накануне Белый дом объявил о выделении дополнительных 300 миллионов долларов на военную помощь Украине.