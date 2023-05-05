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США никогда не отвернутся от происходящего в Украине, - Госдеп

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Вашингтон, Пятница 05 мая 2023 02:01
США никогда не отвернутся от происходящего в Украине, - Госдеп Фото: заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не намерены прекращать поддержку Украины, которая в последние дни переживает ряд массированных ударов со стороны РФ.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Соединенные Штаты никогда не отвратятся от того, что происходит в Украине", - отметил подчеркнул представитель Госдепартамента США в ходе брифинга.

По его словам, с 1 мая РФ нанесла более 145 воздушных ударов по территории Украины. Таким образом оккупанты выпускали более одной ракеты, одного ударного беспилотника или бомбы каждый час в течение 24 часов в сутки четыре дня подряд.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что, несмотря на то, что Украина эффективно использует свою противовоздушную оборону, только за последние три дня в результате атак России было ранено и убито более 100 мирных граждан, среди которых были и дети.

Пател также напомнил, что накануне Белый дом объявил о выделении дополнительных 300 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Ранее мы писали, что Государственный департамент США предупредил проживающих в Украине своих граждан о повышенной ракетной опасности, в том числе, в Киеве и Киевской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, по состоянию на 11:00 4 мая Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море до двух единиц.

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