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Росія зменшила угруповання кораблів-ракетоносіїв у Чорному морі

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Україна, Четвер 04 травня 2023 11:20
Росія зменшила угруповання кораблів-ракетоносіїв у Чорному морі Фото: РФ зменшила кількість ракетоносіїв до 3 у Чорному морі 4 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на 10.30 четверга, 4 травня, російські окупанти зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

Оновлено. Станом на 11:00 в Чорному морі вже 7 ворожих кораблів, кількість ракетоносіїв зменшено до 2.

"Максимально можливий сумарний залп "Калібрів" - 16", - додав Назаров.

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"Станом на 10.30 в Чорному морі 10 ворожих кораблів, кількість ракетоносіїв зменшено до 3. Максимально можливий сумарний залп "Калібрів" - 24", - розповів він.

Як повідомлялося, російські війська буквально вранці 4 травня збільшили кількість кораблів на бойовому чергуванні у Чорному морі. Серед них і ракетоносії. Так, у Чорному морі корабельне угруповання ворога складалося з 11 кораблів, у тому числі 4 надводних ракетоносіїв.

Нагадаэмо, РФ цієї ночі, 4 травня, для повітряної атаки України використала до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

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