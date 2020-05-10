США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием, - Помпео

Соединенные Штаты никода не позволят обладать Ирану ядерным оружием. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепартамента.

Об этом Помпео сказал в конексте 75-летия победы над нацизмом, заявив, что сейчас для мира также существует опасность. Он напомнил, что два года назад США создали "самые строгие санкции в истории" и не позволили Ирану финансировать и снабжать террористов многими миллиардами долларов.

"Семьдесят пять лет назад Соединенные Штаты и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня мы сталкиваемся с серьезным вызовом региональному миру со стороны другого мошеннического режима и вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы помешать ведущему мировому государственному спонсору антисемитизма", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что США будут использовать все дипломатические возможности для обеспечения продления эмбарго ООН на поставки оружия.

"Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора. И мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие", - подчеркнул Помпео.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Россией вопрос контроля над вооружениями. Он отметил, что и у США, и у России есть много ядерного оружия.