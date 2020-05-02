ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США ввели санкции против торговца оружием, связанного с иранскими военными

Новости » В мире     02.05.2020 - 08:29
США ввели санкции против торговца оружием, связанного с иранскими военными
Иллюстративное фото (twitter.com/radiosvoboda)

Амир Дианат причастен к организации совместно с КСИР незаконных сделок с оружием и его контрабанде

США ввели санкции против торговца оружием, гражданина Ирана и Ирака Амира Дианата, который имеет давние связи с руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что Дианат причастен к организации совместно с КСИР незаконных сделок с оружием и его контрабанде.

Минфин США внес в санкционный список компанию Taif Mining Services LLC, которую возглавляет Дианат, а прокуратура Вашингтона возбудила уголовное дело против него за нарушение санкций и закона об отмывании денег.

Кроме того, правоохранительные органы США выдали ордер на конфискацию около 12 млн долларов, полученных от преступных действий.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в этой связи, что "иранский режим и его сторонники продолжают отдавать предпочтение финансированию международных террористических организаций, а не здоровья и благосостояния иранского народа".

Напомним, США ввели санкции против 20 базирующихся в Иране и Ираке компаний, а также против должностных и других лиц, которые обвиняются в поддержке террористических групп.

Ранее США ввели ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса Covid-19 в этой стране. Так, США позволили коммерческий экспорт в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции.

Главному инфекционисту США запретили давать показания в Конгрессе В США от COVID-19 умерли более 65 тысяч человек
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранСанкции
News
On Top