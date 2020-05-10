США ніколи не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю, - Помпео

Сполучені Штати ніколи не дозволять володіти Ірана ядерною зброєю. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляється на сайті Держдепартаменту.

Про це Помпео сказав у контексті 75-річчя перемоги над нацизмом, заявивши, що зараз для світу також існує небезпека. Він нагадав, що два роки тому США створили "найсуворіші санкції в історії" і не дозволили Ірану фінансувати і забезпечувати терористів багатьма мільярдами доларів.

"Сімдесят п'ять років тому Сполучені Штати і наші союзники об'єдналися, щоб позбавити світ від нацистів і їх ненависної ідеології. Сьогодні ми стикаємося з серйозним викликом регіонального миру з боку іншого шахрайського режиму і знову закликаємо міжнародне співтовариство приєднатися до нас, щоб перешкодити провідному світовому державного спонсору антисемітизму", - сказав держсекретар.

Він додав, що США будуть використовувати всі дипломатичні можливості для забезпечення продовження ембарго ООН на постачання зброї.

"Ми не приймемо їх статус-кво рівня насильства і терору. І ми ніколи не дозволимо Ірану мати ядерну зброю", - підкреслив Помпео.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати обговорюють з Росією питання контролю над озброєннями. Він зазначив, що і в США, і в Росії є багато ядерної зброї.