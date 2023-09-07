UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США незабаром передадуть Україні нову партію касетних боєприпасів, - NYT

Фото: США незабаром передадуть Україні нову партію касетних боєприпасів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США збираються надіслати Україні більше касетних боєприпасів. Це може статися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Time.

Видання, посилаючись на американських чиновників, заявляє, що українська армія незабаром може отримати нову партію касетних снарядів.

"Тепер, через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, щоб переконатися, що боєприпаси у її військ не закінчаться, троє американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує надіслати більше незабаром", - йдеться у матеріалі.

При цьому видання з посиланням на українських військових зазначає, що касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними.

"

Касетні боєприпаси для України

У липні США передали Україні касетні боєприпаси. Це стало тимчасовим вирішенням проблеми з постачанням артилерійських снарядів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що такі боєприпаси допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ. Також американські ЗМІ повідомляли, що США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії.

Варто зазначити, що Росія і раніше використовувала касетні боєприпаси як на лінії зіткнення, так і для обстрілів мирного населення України. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 
Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна в Україні