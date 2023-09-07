США в скором времени передадут Украине новую партию кассетных боеприпасов, - NYT

Издание, ссылаясь на американских чиновников, заявляет, что украинская армия в скором времени может получить новую партию кассетных снарядов.

"Теперь, через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первый транш боеприпасов в Украину, чтобы убедиться, что боеприпасы у ее войск не закончатся, трое американских чиновников заявили, что администрация Байдена планирует послать больше в скором времени", - говорится в материале.

При этом издание со ссылкой на украинских военных отмечает, что кассетные боеприпасы оказались очень эффективными.

Кассетные боеприпасы для Украины

В июле США передали Украине кассетные боеприпасы. Это стало временным решением проблемы с поставками артиллерийских снарядов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что такие боеприпасы помогут украинским военным продолжить контрнаступление. Также американские СМИ сообщали, что США планируют поставлять Украину кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии.

Стоит отметить, что Россия и ранее использовала кассетные боеприпасы как на линии столкновения, так и для обстрелов мирного населения Украины.

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