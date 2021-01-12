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В США за несколько часов отсрочили смертную казнь женщины

Автор: Даша Харченко

В США впервые за последние 70 лет вынесли смертный приговор женщине. Но за несколько часов до того, как ввести смертельную инъекцию судья отсрочил казнь.

Об этом сообщает ВВС.

Американский судья Джеймс Хэнлон отсрочил казнь Лизе Монтгомери за несколько часов до инъекции. Она единственная женщина в федеральной камере смертников.

Суд решил, что Монтгомери не может сейчас подлежать казни из-за психического состояния. По мнению суда, она не может рационально понять, почему ее решили казнить.

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Адвокаты Монтгомери отметили, что у подзащитной повреждение головного мозга и тяжелое психическое заболевание, которое усугубилось сексуальными пытками со стороны ее опекунов.

Ранее сообщалось, что американские власти впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь привели в исполнение смертный приговор в отношении афроамериканца. Он был осужден на федеральном уровне.

Напомним, Казахстан 2 января отменил смертную казнь. При этом казни в стране приостановили с 2003 года указом президента. Однако суды продолжали приговаривать осужденных к смертной казни в исключительных обстоятельствах, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты.

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Новости Украины смертная казньСоединенные Штаты Америки