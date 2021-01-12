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У США за кілька годин відклали страту жінки

Автор: Даша Харченко

У США вперше за останні 70 років винесли смертний вирок жінці. Але за кілька годин до того, як ввести смертельну ін'єкцію суддя відстрочив страту.

Про це повідомляє ВВС.

Американський суддя Джеймс Хенлон відстрочив страту Лізі Монтгомері за кілька годин до ін'єкції. Вона єдина жінка у федеральній камері смертників.

Суд вирішив, що Монтгомері не може зараз підлягати страті через психічний стан. На думку суду, вона не може раціонально зрозуміти, чому її вирішили стратити.

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Адвокати Монтгомері зазначили, що у підзахисної пошкодження головного мозку і важке психічне захворювання, яке ускладнилося сексуальними тортурами з боку її опікунів.

Раніше повідомлялося, що американська влада вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привела у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця. Він був засуджений на федеральному рівні.

Нагадаємо, Казахстан 2 січня скасував смертну кару. При цьому кару в країні призупинили з 2003 року указом президента. Однак суди продовжували засуджувати до смертної кари у виняткових обставинах, в тому числі за злочини, що кваліфікуються як терористичні акти.

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