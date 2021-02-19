В США из-за непогоды погибли более 30 человек

В Соединенных Штатах уже несколько дней свирепствует сильные морозы и ледяные дожди. В результате непогоды погибли 34 человека.

Об этом сообщает CBS News

Напомним, на американский штат Техас обрушилась снежная буря и похолодание. В результате этого более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии.

Кроме того, в штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В регионе объявили чрезвычайное положение.

Ранее Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.