UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США из-за непогоды погибли более 30 человек

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах уже несколько дней свирепствует сильные морозы и ледяные дожди. В результате непогоды погибли 34 человека.

Об этом сообщает CBS News

Напомним, на американский штат Техас обрушилась снежная буря и похолодание. В результате этого более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии.

Кроме того, в штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В регионе объявили чрезвычайное положение.

Ранее Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрСоединенные Штаты АмерикиТехас
Читайте также
США не станут делиться COVID-вакциной, пока не будут привиты американцы
Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна
Прогноз погоды