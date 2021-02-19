RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США через негоду загинули понад 30 осіб

Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах вже кілька днів лютує сильні морози і крижані дощі. В результаті негоди загинули 34 людини.

Про це повідомляє CBS News

Нагадаємо, на американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

Крім того, в штаті Орегон через зимового шторму сотні тисяч людей залишилися без світла. У регіоні оголосили надзвичайний стан.

Раніше Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрСполучені Штати АмерикиТехас
Читайте також
США не стануть ділитися COVID-вакциною, поки не будуть щеплені американці
Bank of America попередив про "бульбашки" акцій технологічних компаній та біткойна
Прогноз погоди