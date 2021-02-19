У США через негоду загинули понад 30 осіб

У Сполучених Штатах вже кілька днів лютує сильні морози і крижані дощі. В результаті негоди загинули 34 людини.

Про це повідомляє CBS News

Нагадаємо, на американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

Крім того, в штаті Орегон через зимового шторму сотні тисяч людей залишилися без світла. У регіоні оголосили надзвичайний стан.

Раніше Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.