Министерство юстиции Соединенных Штатов расследовало очень мало дел из-за нарушения санкций, введенных против России с 2014 года. При этом ведомство заняло более жесткую позицию в данном вопросе только после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Издание проанализировало применение Минюстом санкций, экспортного контроля и других ограничений, которые направлены против России за почти десятилетнюю войну против Украины. Исследование охватывает сотни страниц судебных записей и других материалов, а также разговоры с десятком бывших американских чиновников.

В исследовании говорится, что Белый дом с 2014 года ввел несколько раундов санкций против России из-за ее войну против Украины.

Минюст во времена президентства Барака Обамы и Дональда Трампа не придавало приоритета преследованию нарушителей санкций, связанных с военным вторжением. При этом ведомство возбудило не так много количество дел вплоть до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Издание обнаружило 14 уголовных дел с января 2014 года по февраль 2022 года. Но некоторые из этих дел были связаны с Украиной лишь по касательной - если вообще были связаны - и уходили корнями в нарушения экспортного контроля и другие предполагаемые преступления, совершенные до вторжения 2014 года, и могли быть связаны с войной или не войной.

За месяцы, прошедшие после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, число таких преследований в США резко возросло. Прокуроры возбудили по меньшей мере 18 дел с обвинительными заключениями или обвинениями в отношении по меньшей мере 39 человек. Однако, как показывают документы, эти дела часто основаны на предполагаемых проступках подозреваемых, совершенных за несколько лет до этого, что означает, что потенциально они могли быть привлечены к ответственности раньше.

Издание отмечает, что Вашингтон и Запад в целом слишком долго были слишком снисходительны к России, особенно когда дело касалось Украины.

При этом в Минюсте США отвергают идею о том, что судебные преследования могли бы помешать долгосрочному стремлению диктатора Владимира Путина присоединить Украину к России.

Прежде всего, бывшие американские прокуроры говорят, что им мешало отсутствие сотрудничества со стороны других стран, даже таких союзников, как Великобритания, когда они хотели преследовать нарушителей санкций.