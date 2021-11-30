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В США назвали уместными санкции против РФ из-за агрессии возле украинской границы

Автор: Артур Родивилов

Минфин Соединенных Штатов находит уместным оказание финансового давления на правительство России. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS News.

Она отметила, что это связано с наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.

"Мы имеем право на то, чтобы ввести санкции, мы уже вводили санкции. Мы узнали о том, что происходит и будем участвовать в принятии следующих шагов," - сказала она.

Конгрессмен Уильям Хагерти в ходе слушаний в сенате США обратился к Йеллен с надеждой, что та "направит мощный посыл" правительству России о возможном оказании "мощного финансового давления" на Москву.

"Я согласна. Это будет уместно", - заявила Йеллен.

Напомним, министры иностранных дел стран НАТО обсудили возможности введения санкций против России. В частности, в случае российской агрессии против Украины.

Ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

Добавим, что 29 ноября президент Турции Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

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