В США назвали уместными санкции против РФ из-за агрессии возле украинской границы

Она отметила, что это связано с наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.

"Мы имеем право на то, чтобы ввести санкции, мы уже вводили санкции. Мы узнали о том, что происходит и будем участвовать в принятии следующих шагов," - сказала она.

Конгрессмен Уильям Хагерти в ходе слушаний в сенате США обратился к Йеллен с надеждой, что та "направит мощный посыл" правительству России о возможном оказании "мощного финансового давления" на Москву.

"Я согласна. Это будет уместно", - заявила Йеллен.