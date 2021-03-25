В США назвали Украину "опорой восточнославянского мира"

По его словам, важность Украины никогда не была недооценена.

"Украина является важной страной для региона. Это опора, если хотите, восточнославянского мира", - заявил Кент.

В Госдепартаменте США считают, что украинцы обладают большим потенциалом в различных сферах - будь то информационные технологии, агробизнес или динамизм гражданского общества.

"Мы хотим поддержать это, чтобы Украина достигла собственного успеха. Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что много ложных утверждений России просто не соответствуют действительности", - отметил Кент.