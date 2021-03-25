У США назвали Україну "опорою східнослов'янського світу"

За його словами, важливість України ніколи не була недооцінена.

"Україна є важливою країною для регіону. Це опора, якщо хочете, східнослов'янського світу", - заявив Кент.

У Держдепартаменті США вважають, що українці володіють великим потенціалом у різних сферах - будь то інформаційні технології, агробізнес або динамізм громадянського суспільства.

"Ми хочемо підтримати це, щоб Україна досягла власного успіху. Ми також розуміємо, що якщо Україна досягне успіху, то інші країни далі на сході зрозуміють, що багато помилкових тверджень Росії просто не відповідають дійсності", - зазначив Кент.