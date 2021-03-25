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У США назвали Україну "опорою східнослов'янського світу"

Автор: Ігор Литвиненко

Сполучені Штати Америки вважають Україну важливою країною для регіону. Як зазначили в Держдепі США, Україна є "опорою східнослов'янського світу".

Про це в інтерв'ю "Голо Америки" повідомив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

За його словами, важливість України ніколи не була недооцінена.

"Україна є важливою країною для регіону. Це опора, якщо хочете, східнослов'янського світу", - заявив Кент.

У Держдепартаменті США вважають, що українці володіють великим потенціалом у різних сферах - будь то інформаційні технології, агробізнес або динамізм громадянського суспільства.

"Ми хочемо підтримати це, щоб Україна досягла власного успіху. Ми також розуміємо, що якщо Україна досягне успіху, то інші країни далі на сході зрозуміють, що багато помилкових тверджень Росії просто не відповідають дійсності", - зазначив Кент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що США готові "направляти сигнали" Росії, у разі ескалації на Донбасі.

Також Кент пояснив, чому досі не відбувся телефонна розмова між президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

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