У Байдена направят сигнал России в случае эскалации конфликта в Украине

США готовы оказать Украине поддержку в случае эскалации конфликта на Донбассе со стороны Российской Федерации. Если это произойдет, США готовы "направлять сигналы" России.

По его словам, США очень обеспокоены тем, что в последнее время на Донбассе слабо соблюдается режим "тишины".

"Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости. Я думаю, что главное - это наши ожидания по России... Президент Путин и Россия должны выполнить те обязательства, которые Путин взял на себя в феврале 2015 года, шесть лет назад. Полное прекращение огня, отзыв российских войск из Украины, и восстановления Украиной контроля над своей границей", - заявил Кент.

Он добавил, что Россия до сих пор не выполнила своих обязательств.