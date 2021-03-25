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У Байдена направят сигнал России в случае эскалации конфликта в Украине

Новина українською → США, Четверг 25 марта 2021 10:33
У Байдена направят сигнал России в случае эскалации конфликта в Украине Фото: Джордж Кент (synod.ugcc.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

США готовы оказать Украине поддержку в случае эскалации конфликта на Донбассе со стороны Российской Федерации. Если это произойдет, США готовы "направлять сигналы" России.

Об этом в интервью "Голос Америки" заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

По его словам, США очень обеспокоены тем, что в последнее время на Донбассе слабо соблюдается режим "тишины".

"Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости. Я думаю, что главное - это наши ожидания по России... Президент Путин и Россия должны выполнить те обязательства, которые Путин взял на себя в феврале 2015 года, шесть лет назад. Полное прекращение огня, отзыв российских войск из Украины, и восстановления Украиной контроля над своей границей", - заявил Кент.

Он добавил, что Россия до сих пор не выполнила своих обязательств.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Америка готова усилить поддержку Украины в различных сферах.

Также РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает необходимым привлечь США к нормандскому формату. По его словам, это укрепит позвоночник переговоров.

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