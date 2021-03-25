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В США назвали Украину "опорой восточнославянского мира"

Новина українською → США, Четверг 25 марта 2021 11:46
В США назвали Украину "опорой восточнославянского мира" Фото: Джордж Кент (synod.ugcc.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты Америки считают Украину важной страной для региона. Как отметили в Госдепе США, Украина является "опорой восточнославянского мира".

Об этом в интервью "Голо Америки" сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

По его словам, важность Украины никогда не была недооценена.

"Украина является важной страной для региона. Это опора, если хотите, восточнославянского мира", - заявил Кент.

В Госдепартаменте США считают, что украинцы обладают большим потенциалом в различных сферах - будь то информационные технологии, агробизнес или динамизм гражданского общества.

"Мы хотим поддержать это, чтобы Украина достигла собственного успеха. Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что много ложных утверждений России просто не соответствуют действительности", - отметил Кент.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что США готовы "направлять сигналы" России в случае эскалации на Донбассе.

Также Кент объяснил, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

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