США назвали свои действия в случае нападения РФ на Украину

США надеются, что Россия не прибегнет к полномасштабному нападению на Украину. Иначе РФ без последствий не останется.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Штаты дали Москве понять, что очень внимательно следят за ситуацией. И если Россия совершит какие-то действия, "это не пройдет без последствий".

"Самое главное, что мы можем сделать и делаем, это удостовериться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение совершить новый акт агрессии или другое необдуманное действие в отношении Украины", - сказал Блинкен.