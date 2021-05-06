США назвали свои действия в случае нападения РФ на Украину

США надеются, что Россия не прибегнет к полномасштабному нападению на Украину. Иначе РФ без последствий не останется.
Об этом в интервью Радио Свобода сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Штаты дали Москве понять, что очень внимательно следят за ситуацией. И если Россия совершит какие-то действия, "это не пройдет без последствий".
"Самое главное, что мы можем сделать и делаем, это удостовериться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение совершить новый акт агрессии или другое необдуманное действие в отношении Украины", - сказал Блинкен.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.
Также, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, одним из первых знаков деэскалации на Донбассе будет повторное обязательство Российской Федерации соблюдать перемирие. Совместное заявление трехсторонней контактной группы о приверженности к перемирию будет знаком, что Россия готова к разговору.