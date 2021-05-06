США назвали свої дії в разі нападу РФ на Україну

США сподіваються, що Росія не вдасться до повномасштабного нападу на Україну. Інакше РФ без наслідків не залишиаться.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Штати дали Москві чітко зрозуміти, що дуже уважно стежать за ситуацією. І якщо Росія вчинить якісь дії, "це не мине без наслідків".

"Найголовніше, що ми можемо зробити і робимо, це впевнитися, що цього не станеться, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України", - сказав Блінкен.