США не стремятся к напряженности, но Россию ждут последствия за агрессию, - Байден

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

Об этом говорится в обнародованном Белым домом тексте речи президента США Джо Байдена для выступления перед Конгрессом.

Байден отметил, что дал понять президенту Владимиру Путину, что, хотя США не стремятся к эскалации, их действия имеют последствия.

"Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали и то, и другое, и я ответил", - заявил глава Белого дома.

Он добавил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса", - указал президент США.

Он добавил, что выполнил свое обязательство созвать саммит по климату со всеми крупнейшими экономиками мира - от Китая и России до Индии и Европейского союза - в первые 100 дней президентства.