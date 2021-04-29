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США не стремятся к напряженности, но Россию ждут последствия за агрессию, - Байден

Новина українською → Вашингтон, Четверг 29 апреля 2021 04:35
США не стремятся к напряженности, но Россию ждут последствия за агрессию, - Байден Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

Об этом говорится в обнародованном Белым домом тексте речи президента США Джо Байдена для выступления перед Конгрессом.

Байден отметил, что дал понять президенту Владимиру Путину, что, хотя США не стремятся к эскалации, их действия имеют последствия.

"Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали и то, и другое, и я ответил", - заявил глава Белого дома.

Он добавил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса", - указал президент США.

Он добавил, что выполнил свое обязательство созвать саммит по климату со всеми крупнейшими экономиками мира - от Китая и России до Индии и Европейского союза - в первые 100 дней президентства.

Как известно, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях США и России. Принять встречу двух президентов уже предложили ряд стран, в частности, Финляндия и Швейцария.

Однако в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.

В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

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