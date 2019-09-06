У США назвали суму збитків світової економіки від торгової війни з Китаєм

Колаж РБК-Україна

Загальна сума збитків світової економіки досягне 850 млрд доларів

Збитки світової економіки від торгової війни між Сполученими Штатами Америки та Китаєм на початок 2020 року складуть 1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили у Федеральній резервній системі США, на початку 2020 року світова економіка зазнає збитків на 850 мільярдів доларів через торгове протистояння Пекіну та Вашингтону.

Також світову економіку очікує найвищий рівень торговельної невизначеності. Невизначеність вплине на економічну активність та бажання світових інвесторів вкладати свій капітал у виробництво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай домовилися відновити торгові переговори на початку жовтня. Раунд торгових переговорів відбудеться у Вашингтоні. Раніше торгові переговори планувалося відновити ще у вересні.

Додамо, що 1 вересня США і Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. Зокрема, вже вступили в силу нові 5% мита, введені Китаєм на постачання сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів із США загальною вартістю понад 75 млрд доларів. Зі свого боку США підняли до 15% мита на китайські товари загальною вартість 300 млрд доларів.