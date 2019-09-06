ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США назвали суму збитків світової економіки від торгової війни з Китаєм

Новини » Економіка    06.09.2019 - 11:45
У США назвали суму збитків світової економіки від торгової війни з Китаєм
Колаж РБК-Україна

Загальна сума збитків світової економіки досягне 850 млрд доларів

Збитки світової економіки від торгової війни між Сполученими Штатами Америки та Китаєм на початок 2020 року складуть 1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили у Федеральній резервній системі США, на початку 2020 року світова економіка зазнає збитків на 850 мільярдів доларів через торгове протистояння Пекіну та Вашингтону.

Також світову економіку очікує найвищий рівень торговельної невизначеності. Невизначеність вплине на економічну активність та бажання світових інвесторів вкладати свій капітал у виробництво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай домовилися відновити торгові переговори на початку жовтня. Раунд торгових переговорів відбудеться у Вашингтоні. Раніше торгові переговори планувалося відновити ще у вересні.

Додамо, що 1 вересня США і Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. Зокрема, вже вступили в силу нові 5% мита, введені Китаєм на постачання сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів із США загальною вартістю понад 75 млрд доларів. Зі свого боку США підняли до 15% мита на китайські товари загальною вартість 300 млрд доларів.

Нафта росте на тлі надій на закінчення торгової війни між США і Китаєм США розширили санкції проти Ірану
Новини України торговляСполучені Штати АмерикиКитаймировая экономика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся