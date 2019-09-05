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США и Китай анонсировали дату торговых переговоров

Новости » Экономика    05.09.2019 - 10:45
США и Китай анонсировали дату торговых переговоров
Иллюстративное фото (GettyImages)

В начале октября США и Китай возобновят торговые переговоры

США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны договорились
"сотрудничать и предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить благоприятные условия для переговоров", а также продолжать "тесную коммуникацию".

Отметим, что США и Китай уже больше года находятся в состоянии торгового конфликта, вводя друг против друга штрафные пошлины на миллиарды долларов. В последний раз эти пошлины были повышены 1 сентября.

Президент США постоянно критикует высокий объем дефицита в торговле с Китаем и обвиняет в хищении интеллектуальной собственности и других нарушениях.

Ранее торговые переговоры планировалось возобновить еще в сентябре.

Напомним, США и Китай в воскресенье начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В частности, уже вступили в силу новые 5-процентные пошлины, введенные Китаем на поставки сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью более 75 млрд долларов.

Со своей стороны Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями в 10%. Таким образом, торговые пошлины США на товары из Китая с 1 сентября составляют 15%.

Как сообщало РБК-Украина, Huawei обвинила правительство США в кибератаках. Huawei стала центром напряженности в отношениях между США и Китаем.

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